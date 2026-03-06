Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Cuidado del cabello
Todas las series
StyleCare Essential Cepillo alisador con calefacción
Asistencia técnica
BHH880/00
Ir a la tienda
Inicie sesión o cree una cuenta
Tendrá acceso inmediato a manuales, asistencia personalizada y mucho más. Además, es rápido y fácil.
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Manual del usuario
Todas (6)
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Cómo utilizo mi cepillo alisador con calor Philips?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
Mi pelo se enreda en el cepillo alisador Philips
El revestimiento del cepillo alisador con calor Philips se desprende
Mi moldeador Philips no se enciende
Verifique los términos de su garantía e inicie un intercambio o una reparación de productos
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Comuníquese con Philips
Estamos encantados de ayudarlo