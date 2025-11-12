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Descontinuado

StyleCare EssentialCepillo para alisar con calor

BHH880/03

4.8
| (85) Opiniones | 99% ha recomendado este producto
Cabello liso natural dentro de 5 minutos*
Luzca un cabello liso natural y brillante en tan solo 5 minutos. Nuestra tecnología ThermoProtect y diseño de cerdas funcionan de forma conjunta para conseguir un aspecto saludable y sin frizz.
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Cabello suave, brillante y sin frizz

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  • Zona de cepillado extragrande

  • Tecnología ThermoProtect

  • Revestimiento cerámico con turmalina

Revestimiento cerámico con turmalina

Revestimiento cerámico con turmalina

Revestimiento cerámico con turmalina para conseguir un cabello brillante, suave y sin frizz.

Tecnología ThermoProtect

Tecnología ThermoProtect

La tecnología ThermoProtect mantiene una temperatura constante en todo el cepillo para evitar que se caliente en exceso y ayudarla a lucir un pelo protegido y de aspecto sano.

Dos posiciones de temperatura para todo tipo de cabello

Dos posiciones de temperatura para todo tipo de cabello

Dos posiciones de temperatura (170°C y 200°C) que se adaptan a tu tipo de cabello.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

85

Opiniones

99%

ha recomendado este producto

2

12/11/2025

México

México

Empleado de Philips

[Employee of philipsglobal] ¡Genial! En segundos mi cabello rizado pasó a ser un alaciado perfecto, lo super recomiendo

Ventajas

Super a favor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/05 Cepillo para alisar con calor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/05 Cepillo para alisar con calor

12/11/2025

México

México

No maltrata el cabello, es super rápido y fácil de usar, muy recomendable

Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo alisador con calefacción

Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo alisador con calefacción

20/05/2022

España

España

Comprador verificado

Deja el pelo muy liso

Con el secador y el peine no conseguía que se me quedara el pelo liso, se me quedaba la parte de atrás un poco encrespado (Mi pelo es liso, pero se encrespa). Con el cepillo consigo que se quede el pelo liso de peluquería. Muy contenta con la compra.

Ventajas

Liso de peluquería.

Contras

Que no se pueda utilizar con el pelo mojado, ya que me gusta echarme protector del calor.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo plano para alisar con calor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo plano para alisar con calor

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Avisos legales

  1. Probado en 33 mujeres con cabello de longitud media. Prueba realizada en China