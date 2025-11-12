100 días de prueba
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Descontinuado
Zona de cepillado extragrande
Tecnología ThermoProtect
Revestimiento cerámico con turmalina
Revestimiento cerámico con turmalina para conseguir un cabello brillante, suave y sin frizz.
La tecnología ThermoProtect mantiene una temperatura constante en todo el cepillo para evitar que se caliente en exceso y ayudarla a lucir un pelo protegido y de aspecto sano.
Dos posiciones de temperatura (170°C y 200°C) que se adaptan a tu tipo de cabello.
4.8
de 5
85
Opiniones
99%
ha recomendado este producto
Tatum250
12/11/2025
México
Empleado de Philips
[Employee of philipsglobal] ¡Genial! En segundos mi cabello rizado pasó a ser un alaciado perfecto, lo super recomiendo
Ventajas
Super a favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/05 Cepillo para alisar con calor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/05 Cepillo para alisar con calor
Fate35
12/11/2025
México
No maltrata el cabello, es super rápido y fácil de usar, muy recomendable
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo alisador con calefacción
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo alisador con calefacción
BMarian
20/05/2022
España
Comprador verificado
Deja el pelo muy liso
Con el secador y el peine no conseguía que se me quedara el pelo liso, se me quedaba la parte de atrás un poco encrespado (Mi pelo es liso, pero se encrespa). Con el cepillo consigo que se quede el pelo liso de peluquería. Muy contenta con la compra.
Ventajas
Liso de peluquería.
Contras
Que no se pueda utilizar con el pelo mojado, ya que me gusta echarme protector del calor.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo plano para alisar con calor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo plano para alisar con calor
Probado en 33 mujeres con cabello de longitud media. Prueba realizada en China