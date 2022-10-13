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Descontinuado

Satinelle EssentialDepiladora con cable compacta

BRE224/00

4.6
| (289) Opiniones | 96% ha recomendado este producto
Una depilación fácil
Disfruta de piernas suaves durante semanas con Philips Satinelle. Elimina de raíz el vello de incluso 0.5 mm con suavidad. La depilación es más sencilla gracias al mango ergonómico y el cabezal lavable para una higiene óptima
Ver todos los beneficios

Piel suave durante semanas

Una depilación fácil

  • para piernas

Eficaz sistema de depilación que elimina el vello de raíz

Eficaz sistema de depilación que elimina el vello de raíz

Eficaz sistema de depilación que deja la piel suave y sin vello durante semanas.

2 posiciones de velocidad para agarrar los vellos más gruesos y delgados

2 posiciones de velocidad para agarrar los vellos más gruesos y delgados

2 posiciones de velocidad para eliminar el vello más fino y el más grueso, y disfrutar de un tratamiento de depilación más personalizado.

Mango ergonómico perfilado para un manejo cómodo

Mango ergonómico perfilado para un manejo cómodo

Su forma redondeada se adapta perfectamente a tu mano para facilitarte el uso. Además, tiene un diseño espectacular.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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4.6

de 5

289

Opiniones

96%

ha recomendado este producto

13/10/2022

México

México

Eficaz y duradero

Mi novio me lo regalo hace 3 años y me fascinó lo ocupo cada semana y el grosor del bello a disminuido, si no estas acostumbrada al dolor puede ser molesto pero menos doloroso que la cera... Ideal para ir a la playa pues me dura 7 días y no se encarna el bello. Si tu piel es flacida no la recomiendo pues puede causar daño. Lo recomiendo ampliamente y es una buena forma de ahorrar y no gastar en cera o rastrillos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE275/10 Corded compact epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE275/10 Corded compact epilator

11/10/2022

México

México

Comprador verificado

BUEN PRODUCTO

MUY FUNCIONAL Y RAPIDO EL PROCESO DE LA DEPILACIÓN

Ventajas

LA RAPIDA DEPILACION

Contras

UN POCO DE DOLOR

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE225/00 Depiladora con cable compacta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE225/00 Depiladora con cable compacta

16/09/2022

México

México

Comprador verificado

Es un buen producto

Me gustó mucho ya tengo un rato con este producto y ha funcionado muy bien hasta el momento y cumple lo que anuncia.

Ventajas

Calidad y precio

Contras

Algunos de los elementos extra no tienen función

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE275/00 Depiladora con cable compacta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE275/00 Depiladora con cable compacta

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