Descontinuado
para piernas
Eficaz sistema de depilación que deja la piel suave y sin vello durante semanas.
2 posiciones de velocidad para eliminar el vello más fino y el más grueso, y disfrutar de un tratamiento de depilación más personalizado.
Su forma redondeada se adapta perfectamente a tu mano para facilitarte el uso. Además, tiene un diseño espectacular.
4.6
de 5
289
Opiniones
96%
ha recomendado este producto
Neneet
13/10/2022
México
Eficaz y duradero
Mi novio me lo regalo hace 3 años y me fascinó lo ocupo cada semana y el grosor del bello a disminuido, si no estas acostumbrada al dolor puede ser molesto pero menos doloroso que la cera... Ideal para ir a la playa pues me dura 7 días y no se encarna el bello. Si tu piel es flacida no la recomiendo pues puede causar daño. Lo recomiendo ampliamente y es una buena forma de ahorrar y no gastar en cera o rastrillos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE275/10 Corded compact epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE275/10 Corded compact epilator
ARA05
11/10/2022
México
Comprador verificado
BUEN PRODUCTO
MUY FUNCIONAL Y RAPIDO EL PROCESO DE LA DEPILACIÓN
Ventajas
LA RAPIDA DEPILACION
Contras
UN POCO DE DOLOR
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE225/00 Depiladora con cable compacta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE225/00 Depiladora con cable compacta
Mrs17
16/09/2022
México
Comprador verificado
Es un buen producto
Me gustó mucho ya tengo un rato con este producto y ha funcionado muy bien hasta el momento y cumple lo que anuncia.
Ventajas
Calidad y precio
Contras
Algunos de los elementos extra no tienen función
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE275/00 Depiladora con cable compacta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE275/00 Depiladora con cable compacta