Descontinuado
BRE610/00
Para piernas, cuerpo y rostro
1 accesorio
Inalámbrica y recargable
Diseño de mango en forma de S
El mango ergonómico es fácil de sostener y manejar, así tendrás un control total y un alcance ideal en todas las zonas del cuerpo.
El exclusivo cabezal de nuestra depiladora está fabricado con un material cerámico rugoso que atrapa con firmeza hasta el vello más fino.
El cabezal extra ancho de depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.
Premios
3.2
de 5
43
Opiniones
Liz131
31/03/2018
México
Buena depiladora
Aunque deja algunos vellos finos, deja la piel suave en menos pasadas y no irrita.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator
Astrid
21/02/2018
Chile
Buen producto
La he usado por más de un año y estoy satisfecha. Lo único que molesta es tener que cargar la batería para usarla, pero es una cuestión personal ya que estaba acostumbrada a tener una máquina que estuviera enchufada todo el tiempo. La máquina es muy buena la cuido mucho y estoy contenta!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE610/00 Depiladora en húmedo y seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE610/00 Depiladora en húmedo y seco
eli.1970
10/08/2020
Argentina
excelencia como siempre
Buenas tardes .Trabaje muchos años vendiendo pequeños y grandes electrodomesticos para grandes marcas y pude comparar distintos productos y puedo decir que los productos como las depiladoras de Philips hablan por su trayectoria ,son excelentes no tengo nada para decir ,no tira demaciado la piel, no te deja la piel irritada y no sentis dolor al pasarla , en cuanto a la duracion , puedo decirles a las demas mujeres que todo depende del uso y el trato que se le de al producto ,cuanto mas se use mas es el desgaste .
Ventajas
suavidad
Contras
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Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator