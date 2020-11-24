Descontinuado
Para piernas, cuerpo y rostro
Discos de cerámica que cortan el vello
Diseño de mango en forma de S
Más de 5 accesorios
Cabezal de depilación fabricado con una superficie de cerámica que corta hasta el vello más fino. Rotación de disco más rápida (2200 RPM) para una extracción del vello a mayor velocidad.
El cabezal extra ancho de depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.
El mango ergonómico en forma de S ayuda a pasarla fácilmente por todo el cuerpo con un control máximo y un mayor alcance con movimientos naturales y precisos.
4.2
de 5
280
Opiniones
84%
ha recomendado este producto
Anig.Rp
24/11/2020
México
Comprador verificado
Excelente producto!
Estoy muy satisfecha con los resultados de la depiladora, te quita muy bien el bello sin lastimar la piel y retarda el crecimiento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE605/00 Wet & Dry epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE605/00 Wet & Dry epilator
27/08/2020
México
Fácil de usar
Me encantó el producto es muy fácil de usar, ofreciendo resultados fácil, rápido, sin tanto dolor ni irritación. Recomendaría tomar algo de tiempo para usarlo, al menos la primera vez, las primeras horas la piel se ve un poco enrojecida, pero pronto se quita la irritación. Con el ritmo de vida actual, la recomiendo para las personas con poco tiempo ya que se puede hacer en casa, con resultados excelentes.
Ventajas
Excelentes resultados en poco tiempo, facilidad de uso
Contras
Causa un poco de dolor y enrojecimiento en la piel, pero dura muy poco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE632/00 Wet & Dry epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE632/00 Wet & Dry epilator
Clau86
17/08/2020
México
Excelente inversión
No acostumbraba usa depiladora eléctrica hasta que me di cuenta de la cantidad de dinero y tiempo que me ha ahorrado. Afortunadamente mi hermana tenia una y me dejo probarla así que no tuve que buscar otra opción. Desde el primer momento me di cuenta que es muy eficaz, prácticamente no gasto nada de tiempo en depilar mis piernas completas, brazos y axilas en minutos. Una sola pasada me basta aunque mis bellos sean pequeños por que los arranca fácilmente y no me irrita, al contrario, mi piel cada vez es mas suave y también he notado que los bellos tardan mas en salir, los debilita. con una cola carga de la batería puedo usarla hasta 5 veces en la semana. El hecho de que sea depiladora y y tenga cabezal de rasurado para área de bikini es buenisimo por que no he tenido que preocuparme nunca mas por tener un rastrillo a la mano
Ventajas
Ahorro en tiempo y dinero
Contras
Nada, es una excelente compra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE632/00 Wet & Dry epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE632/00 Wet & Dry epilator