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  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino

Descontinuado

Satinelle PrestigeDepiladora en húmedo y seco

BRE650/00

4.3
| (368) Opiniones | 87% ha recomendado este producto

1 premio

Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
Nuestra depiladora más rápida cuenta con discos cerámicos únicos que giran a una velocidad nunca antes vista y atrapan con firmeza el vello más fino y corto. Ahora podrás suavizar tu piel antes y después de la depilación mediante el tratamiento para todas las áreas diferentes del cuerpo.
Ver todos los beneficios

Cuatro rutinas de cuidado corporal

Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino

  • Para piernas, cuerpo y rostro

  • Discos de cerámica que cortan el vello

  • Cuatro rutinas de cuidado corporal

  • + 8 accesorios

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación fabricado con una superficie de cerámica que corta hasta el vello más fino. Rotación de disco más rápida (2200 RPM) para una extracción del vello a mayor velocidad.

Cabezal extra ancho

Cabezal extra ancho

El cabezal extra ancho de depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.

Diseño galardonado*

Diseño galardonado* para eliminar el vello sin esfuerzo

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

  • Award image AWARD-612378

Opiniones

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4.3

de 5

368

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

29/12/2020

México

México

Comprador verificado

Depiladora de fácil uso, accesorios versátiles

La depiladora es muy fácil de ocupar, los accesorios ayudan a remover el vello de ciertas zonas con menor dolor, después de la depilación completa, el uso de distintos accesorios ayuda a masajear la zona y disminuir el enrojecimiento ocasionado en áreas sensibles.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry epilator

04/10/2020

México

México

Fabuloso producto

Es un producto que cualquiera que lo pruebe quedará encantado con los resultados, es y será siempre uno de mis productos que es de mis favoritos

Ventajas

Súper recomendado no tengo objeción

Contras

No tengo nada en contra 100% satisfecha

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry epilator

03/10/2020

México

México

Muy buena

Padrísima porque elimina el vello totalmente y es muy cómoda para andar en cualquier lado

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry epilator

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