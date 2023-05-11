Descontinuado
Para piernas y cuerpo
Uso sin cable
+3 accesorios
La tecnología de doble acción sincroniza pinzas cerámicas largas en acciones continuas para agarrar con firmeza vello de hasta solo 0,5 mm y eliminarlo. El amplio cabezal de la depiladora con pinzas un 50% más largas elimina más vello de una sola vez*. Prepárese para unas semanas sin vellos ni complicaciones.
Nuestras pinzas también giran más rápido por minuto en comparación con la Braun Silk-épil 9.
32 pinzas cerámicas de material hipoalergénico para un tratamiento cómodo. Las pinzas se deslizan fácilmente sobre la piel con menos fricción y más contacto con la piel*. El 91% de las mujeres afirma que se siente bien en la piel**.
4.7
de 5
283
Opiniones
94%
ha recomendado este producto
Annac17
11/05/2023
México
Comprador verificado
Buena inversión
Tengo poco tiempo de haberla comprado y usado, pero hasta el momento ha sido de gran utilidad, es muy versatil ya que cuenta con varios accesorios que se ajustan a diferentes zonas del cuerpo, la batería le dura bastante tiempo, su uso es muy seguro ya que no hay forma de que te cortes la piel y es de fácil limpieza.
Ventajas
Funcionalidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE735/00 Depiladora en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE735/00 Depiladora en seco y húmedo
Peces1ta
03/05/2023
México
Me encantó
La calidad del producto es buena, la he usado por 3 semanas y todo muy bien. Me gusta que es recargable así puedes usarlo en cualquier lugar. No hace mucho ruido, eso también le da un punto a favor. Los accesorios son fuincionales, el único que no me gusto es el de depilado para zona intima y axilas, siento que no permite el agarre, pero todo lo demás muy bien. Lo compre con descuento y siento que fue una buena compra. El producto llego cuando decía que iba a llegar.
Ventajas
Buena calidad y buen precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE735/00 Depiladora en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE735/00 Depiladora en seco y húmedo
Xoco
27/12/2022
México
Comprador verificado
Excelente
En definitiva es la mejor depiladora que he tenido, es eficiente, indolora, cómoda y fácil de usar sin los molestos cables… De verdad me ha sorprendido gratamente…
Ventajas
Súper recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE700/00 Depiladora en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE700/00 Depiladora en seco y húmedo
vs Philips Satinelle Advanced and Satinelle Prestige
CLT Alemania N=153, 2019