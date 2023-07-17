Este perfilador es tu compañero perfecto durante todo el año, ya que te permite conseguir el resultado que deseas en la zona del bikini, ya sea recortar el vello o eliminarlo con su cabezal de afeitado. Para el recorte trae 2 accesorios que permite recortar a 3 y 5 mm. Además de todo ello, viene un pequeño cepillo para poder limpiarlo después de usarlo y una bolsa de tela gris para guardar todo. Es importante destacar que funciona con una pila AA, y ya viene una incluida para que puedas empezar a usarlo nada más abrirlo. Esto lo veo como una ventaja, pues permite transportarlo a cualquier lugar y no tener que estar pendiente de necesitar un enchufe para cargarlo. Mi experiencia ha sido muy buena, pues he conseguido el resultado deseado y sin tener vello enquistado ni que se me irrite la zona. El tamaño del cabezal es lo suficientemente grande para que el proceso no sea tedioso, pero también lo suficientemente pequeño para poder tener total control y poder cortar cualquier vello de la zona. El cabezal se desmonta para poder limpiarlo, incluso con agua. El único inconveniente que le veo, aunque tampoco es algo que me preocupe demasiado, es que hace más ruido del que esperaba.