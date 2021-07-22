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  • Barba de tres días de manera sencilla
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  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla
  • Barba de tres días de manera sencilla

Descontinuado

Beardtrimmer series 3000Cortabarba

BT3216/14

4.3
| (115) Opiniones | 87% ha recomendado este producto
Barba de tres días de manera sencilla
Este recortador con el innovador sistema Lift & Trim levanta y captura más vellos que crecen pegados para ofrecer unos resultados de corte eficaces y uniformes. Así te permite conseguir esa barba de tres días, barba corta o barba larga perfecta.
Ver todos los beneficios

El sistema Lift & Trim corta un 30% más rápido*

Barba de tres días de manera sencilla

  • Ajuste de precisión de 0,5 mm

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 60 min de uso sin cable/1 h de carga

  • Sistema Lift & Trim

Recorta uniformemente y captura los vellos cortos

Recorta uniformemente y captura los vellos cortos

Perfecto para barbas, el cortabarba Philips cuenta con nuestro nuevo sistema Lift & Trim: un peine recortador que levanta y guía el vello al nivel de las cuchillas para un recorte uniforme.

Obtén un recorte perfecto y seguro

Obtén un recorte perfecto y seguro

Las cuchillas autoafilables de acero del cortabarba Philips 3000 se mantienen tan afiladas y eficaces como en el primer día para brindar un recorte perfecto y seguro, siempre.

Cuchillas que no irritan la piel para una piel suave

Cuchillas que no irritan la piel para una piel suave

Diseñadas para prevenir arañazos e irritación, las cuchillas tienen puntas redondeadas para un contacto más suave con la piel.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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4.3

de 5

115

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

22/07/2021

España

España

Comprador verificado

Producto impresionante

Por su relación calidad precio recomiendo este producto, funciona perfectamente, la batería dura bastante, tiene para barba con diferentes niveles, es resistente y duradero ya lo tengo un año.

Ventajas

Relación calidad precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Barbero

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Barbero

24/04/2020

España

España

Empleado de Philips

Corte preciso y cómodo

[Employee of philipsglobal] El producto me parece fantástico porque es preciso a la hora de cortar, se ajusta el largo del peine de manera muy fácil y muy segura. La duración de la batería es alta y no se descarga de no utilizarlo Tiene un diseño muy atractivo y cómodo para cogerlo y utilizarlo. El único inconveniente es que los pelos se quedan pegados por el cuerpo del barbero y hay que coger un cepillo para poder quitarlos y dejarlo limpio. Por lo demás es genial

Ventajas

precisión y comodidad

Contras

limpieza

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero

19/03/2020

España

España

Comprador verificado

Cumple con su función

Es perfecto para dejarse alturas de barba y pelo entre uni y 5 mm.

Ventajas

Funcionalidad

Contras

Cabezal demasiado grande

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero

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  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. El sistema Lift & Trim corta un 30% más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips