Descontinuado
BT7201/15
Ajuste de precisión de 0,5 mm
Cuchillas completamente de metal
60 min de uso sin cable/1 h de carga
Captura hasta el 90%* del vello
Recórtate la barba, el bigote y las patillas sin ensuciar nada. Su potente sistema de aspiración va capturando el vello mientras recortas, de forma sencilla y limpia.
Recorta tu barba en una sola pasada. Nuestro innovador sistema Lift & Trim levanta todos los vellos y los guía hacia las cuchillas de acero inoxidable con doble afilado. El resultado es una barba corta y uniforme en una sola pasada.
Las resistentes cuchillas de acero cuentan con un doble afilado para ofrecer gran durabilidad y cortar hasta el vello más grueso. Además, se afilan automáticamente al rozarse entre ellas durante el recorte.
Premios
2.6
de 5
88
Opiniones
Daniel86
12/07/2017
México
Super bien!
Me encantó el sistema de aspiración!!! Por fin no tengo nada más que limpiar después de cortarme la barba!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vacuum Beard Trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vacuum Beard Trimmer
LM8894,,
24/04/2020
España
Empleado de Philips
Barbero con sistema de aspiración.
[Employee of philipsglobal] Tiene un potente sistema de aspiración, que hace que cuanto te recortas la barba, gran parte del bello quede en su cámara de almacenamiento.
Ventajas
Potencia y limpieza gracias al sistema de aspiración.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/16 Barbero con sistema de aspiración
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/16 Barbero con sistema de aspiración
Regis239
06/07/2020
Chile
El producto es eficaz
Es de manipulación cómoda y eficaz; las diferentes medidas de recorte son buenas
Ventajas
Comodidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Cortabarba con sistema de aspiración
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Cortabarba con sistema de aspiración
Probado en entorno de laboratorio en alfombrillas de pelo