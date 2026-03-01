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  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración
  • Recortador limpio con sistema de aspiración

Descontinuado

Beardtrimmer series 7000Cortabarba con sistema de aspiración

BT7500/15

4
| (41) Opiniones | 83% ha recomendado este producto
Recortador limpio con sistema de aspiración
Recorta tu barba, bigote y patillas sin desorden. El nuevo recortador con sistema de aspiración de Philips tiene un sistema mejorado de alto rendimiento con flujo de aire un 50% más potente* que aspira los vellos cortados de manera eficaz. Así, podrás recortar tu barba de forma más limpia.
Ver todos los beneficios

The world's most preferred electric male grooming brand1

Philips es el número uno en recortes limpios

Recortador limpio con sistema de aspiración

  • Ajuste de precisión de 0,5 mm

  • Cuchillas autoafilables de metal

  • Hasta 75 min de uso/1 hr de carga

  • Sistema de aspirado de alto rendimiento

Flujo de aire mejorado para recortar el vello de forma más limpia

Flujo de aire mejorado para recortar el vello de forma más limpia

El sistema de aspiración de alto rendimiento del cortabarba Philips 7000 proporciona un flujo de aire mejorado, 50% más fuerte * para capturar hasta el 95% del vello que cortaste ** y ofrecerte un recorte más prolijo.

Recorta uniformemente y captura los vellos cortos

Recorta uniformemente y captura los vellos cortos

La barba no tiene ninguna posibilidad. El sistema Lift&Trim Pro captura todos los vellos cortos y los levanta hacia las cuchillas para obtener un corte preciso, sin dejar de ser una cortadora de cabello ideal para barbas largas.

Cuchillas autoafilables sin necesidad de mantenimiento

Cuchillas autoafilables sin necesidad de mantenimiento

Las cuchillas con doble afilado garantizan bordes precisos y un recorte superior, ideales para los vellos más gruesos. No requiere aceite ni cuchillas de repuesto.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 5

41

Opiniones

83%

ha recomendado este producto

01/03/2026

España

España

Comprador verificado

Buena pero olvidada

Es muy buena! El problema es que los recambios son carísimos y el modelo ya no lo fabrican. Decepción total.

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración

06/12/2018

España

España

Disfruta de la rutina, un

Una máquina que hace lo que se espera: recorta la barba, suavemente y sin tirones, queda muy uniforme, regulable para que controles tu look, se carga muy rápidamente o se puede usar enchufada. La rutina de arreglarse la barba es menos rutina ;) y además tiene función aspirador que ayuda dejar el baño más recogido. ah y es muy silenciosa! No es lo más importante...pero el diseño está bastante cuidado ;)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración

05/12/2018

España

España

El mejor barbero que probé hasta la fecha

El tiempo que llevo con el producto, ha sido todo bueno, desde su batería que dura bastante, y carga muy rápido, hasta su diseño robusto. Cuenta con una gran cantidad de medidas de corte, que no lo había tenido en mis anteriores maquinas. El aspirador funciona bastante bien, aunque no aspira la totalidad de los pelos (aspirará un 85%), aspira casi todo, y evitas llenar todo de pelos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración

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  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. Comparado con el modelo anterior de Philips

  2. Probado en entorno de laboratorio en alfombrillas de pelo