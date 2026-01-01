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Descontinuado

Philips SaecoPastillas extractoras de aceite del café

CA6704/99

Auténtico espresso italiano
Las pastillas Saeco Coffee Oil Remover eliminan perfectamente el aceite y la grasa del café dentro de la unidad de preparación de sus cafeteras espresso.
Ver todos los beneficios

Mantienen limpia la unidad de preparación del café de su Saeco

Auténtico espresso italiano

  • para máquinas espresso Saeco

  • para 10 usos

  • Extienda la duración del aparato

  • uso mensual

Protege las cafeteras espresso de la obstrucción por residuos de café.

Las pastillas Saeco Coffee Oil Remover eliminan todos los residuos de aceite del café, a la vez que mantienen su cafetera espresso funcionando eficientemente para obtener los mejores resultados.

La limpieza regular prolonga la vida útil de su cafetera espresso Saeco.

Prolongue la vida útil de su cafetera espresso para disfrutar del máximo potencial de su cafetera. Para garantizar un rendimiento perfecto a lo largo del tiempo, limpie su cafetera una vez al mes o después de 500 tazas de café

Mantiene el sabor del café a lo largo del tiempo

Mantiene el sabor del café a lo largo del tiempo

El mantenimiento regular garantiza el mejor sabor y aroma de su cafetera espresso Saeco.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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