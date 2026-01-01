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CarStudioAudio y video para el automóvil

CED229/55

Disfruta de música y videos en vivo en tu automóvil

Con Philips CED229 puedes disfrutar de tu música, videos y fotos vayas donde vayas. Te ofrece paneles frontales desmontables antirrobo, un sistema de seguridad con corte de corriente eléctrica y protección contra descargas, para brindarte el mejor rendimiento.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Disfruta de música y videos en vivo en tu automóvil

  • 7,6 cm (3") panorámico

  • DVD

Amplificador de 45W x 4 incorporado para una excelente calidad de sonido

Amplificador de 45W x 4 incorporado para una excelente calidad de sonido

Pantalla LCD TFT color de 7,6 cm (3")

Esta gran pantalla facilita la composición de imágenes y ofrece fácil acceso al menú de control.

Cámara con modo retrovisor para más seguridad

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Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.