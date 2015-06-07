Descontinuado
CED230/98
Disfruta de música y videos en vivo en tu automóvil
Con Philips CED230X puedes disfrutar de tu música, videos y fotos vayas donde vayas desde distintas fuentes. Te ofrece paneles frontales desmontables antirrobo, un sistema de seguridad con corte de corriente eléctrica y protección contra descargas, para brindarte el mejor rendimiento.
7,6 cm (3") panorámico
DVD
La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.
Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.
Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.
2.7
de 5
3
Opiniones
maam23
07/06/2015
Argentina
Todavía lo estoy conociendo en sus caracteristicas
Hace poco que lo tengo instalado en mi auto,pero hasta el momento cumple con las expectativas que tenia con el mismo,sobre todo en la relación precio/calidad ya que por un buen precio ,con respecto a otras marcas,ofrece una muy buena calidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CED230 Sistema de audio y video para el auto
Sí, recomiendo este producto
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dtking520
03/03/2017
Argentina
Comprador verificado
Poco Amigable para el uso
Estimados, Buen día. en mi humilde opinión el producto es bueno(relación precio/producto), pero la verdad que es poco amigable a la hora de operar sus funciones, desde hace un tiempo que intento instalar el divx para poder reproducir imágenes o videos y no se puede, siempre el mismo error.. en fin de este tipo de situaciones; varias otras. saludos.
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pesimo
28/01/2016
Chile
Muy complicada de usar.
Uso con USB conectado (MP3) con varias carpetas. Por defecto siempre reproduce todo de todas las carpetas. Selecciono una sola y le pongo "aleatorio" solo carpeta, primero me cambia la cancion que estoy escuchando, me cambia de carpeta e igual reproduce de todas. NO HACE LO QUE DICE EL MANUAL. Aun no puedo reproducir videos desde USB. Divx, Mpeg, Avi.. he probado todo y no funciona. Pesima operatividad.
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Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.