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Descontinuado

Audio y video para el automóvil

CED230/98

2.7

| (3) Opiniones

Disfruta de música y videos en vivo en tu automóvil

Con Philips CED230X puedes disfrutar de tu música, videos y fotos vayas donde vayas desde distintas fuentes. Te ofrece paneles frontales desmontables antirrobo, un sistema de seguridad con corte de corriente eléctrica y protección contra descargas, para brindarte el mejor rendimiento.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Disfruta de música y videos en vivo en tu automóvil

  • 7,6 cm (3") panorámico

  • DVD

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Music Zone para personalizar las música en tu automóvil

Music Zone para personalizar las música en tu automóvil

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves

El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves

Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.7

de 5

3

Opiniones

5
2

07/06/2015

Argentina

Argentina

Todavía lo estoy conociendo en sus caracteristicas

Hace poco que lo tengo instalado en mi auto,pero hasta el momento cumple con las expectativas que tenia con el mismo,sobre todo en la relación precio/calidad ya que por un buen precio ,con respecto a otras marcas,ofrece una muy buena calidad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CED230 Sistema de audio y video para el auto

Sí, recomiendo este producto

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03/03/2017

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Poco Amigable para el uso

Estimados, Buen día. en mi humilde opinión el producto es bueno(relación precio/producto), pero la verdad que es poco amigable a la hora de operar sus funciones, desde hace un tiempo que intento instalar el divx para poder reproducir imágenes o videos y no se puede, siempre el mismo error.. en fin de este tipo de situaciones; varias otras. saludos.

Esta reseña se realizó para CED230 Sistema de audio y video para el auto

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28/01/2016

Chile

Chile

Muy complicada de usar.

Uso con USB conectado (MP3) con varias carpetas. Por defecto siempre reproduce todo de todas las carpetas. Selecciono una sola y le pongo "aleatorio" solo carpeta, primero me cambia la cancion que estoy escuchando, me cambia de carpeta e igual reproduce de todas. NO HACE LO QUE DICE EL MANUAL. Aun no puedo reproducir videos desde USB. Divx, Mpeg, Avi.. he probado todo y no funciona. Pesima operatividad.

Esta reseña se realizó para CED230 Sistema de audio y video para el auto

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Avisos legales

  1. Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.