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Descontinuado

Audio y video para el automóvil

CED780/55

3.2

| (13) Opiniones | 83% ha recomendado este producto

Disfruta música y videos en vivo en tu automóvil

Philips CED780 te ofrece lo último en entretenimiento con una pantalla a todo color de 17,8 cm (7") en la comodidad de tu automóvil. Disfruta de películas y música desde distintas fuentes y no pierdas ninguna llamada con el receptor Bluetooth® integrado.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Disfruta música y videos en vivo en tu automóvil

  • Pantalla táctil WVGA de 17,8 cm (7")

  • Bluetooth

Music Zone para personalizar las música en tu automóvil

Music Zone para personalizar las música en tu automóvil

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

Reproduce películas en DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® y MPEG4

Reproduce películas en DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® y MPEG4

El reproductor Philips es compatible con la mayoría de los discos DVD y CD disponibles en el mercado. El lector de DVD+/-R reproduce los dos formatos tradicionales de grabación en DVD y también es compatible con los dos tipos de discos regrabables DVD+/-RW. El formato SVCD (Super VideoCD) ofrece imágenes más nítidas y de mayor calidad que un VCD debido a su alta definición. El formato MPEG4 reproduce videos con calidad de DVD (MPEG-2) a una menor velocidad de transferencia de datos y desde archivos más pequeños. La avanzada tecnología de compresión de video DivX, basada en el formato MPEG4, reduce el tamaño de los videos digitales sin afectar la alta calidad de las imágenes.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.2

de 5

13

Opiniones

83%

ha recomendado este producto

3

13/05/2016

Argentina

Argentina

Comprador verificado

MUY BUENA CALIDAD DE MATERIALES

LO QUE ESTARIA BUENO ES QUE SE PUEDAN CONSEGUIR LOS ACCESORIOS EN EL MERCADO O DONDE SE COMPRAN LOS PRODUCTOS PHILIPS, EN MI CASO NO SE DONDE COMPRAR LOS MAPAS DE ARGENTINA Y LA ANTENA DE GPS DE PRODUCTO CED 781

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CED780 Sistema de audio y video para el auto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CED780 Sistema de audio y video para el auto

17/12/2013

España

España

este equipo supera a otros que tuve

El equipo es muy bueno en totalidad lastima no trae el kit completo tendrian que incluir la camara de retroceso y la antena para el gps

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CED780 Car audio video system

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CED780 Car audio video system

19/12/2015

Chile

Chile

Comprador verificado

Hermosisima

Me encantó el producto muy fácil de usar y muy hermoso diseño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CED780 Sistema de audio y video para el auto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CED780 Sistema de audio y video para el auto

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  1. Antes de comprar este producto, verifique si el kit optativo de GPS está disponible en su país