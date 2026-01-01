Haz búsquedas al instante y accede rápidamente a la información

Con esta función puedes encontrar las pistas o álbumes que buscas más rápido porque te permite explorar las canciones y carpetas de los dispositivos USB y SDHC. Con los botones especiales para carpetas y canciones, realiza búsquedas en sólo tres pasos: pulsa el botón, gira la perilla de control de volumen y pulsa para seleccionar. Es un proceso simple para explorar tu música de forma fácil y rápida sin desconcentrarte.