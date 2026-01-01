Descontinuado
CEM1000/00
Disfruta de tu música sin interrupciones vayas donde vayas.
El sistema Philips CEM1000 te permite disfrutar de tu música digital sin interrupciones desde reproductores de CD y MP3 portátiles, en la comodidad de tu automóvil. Con el panel frontal desmontable antirrobo y la protección contra descargas eléctricas, sólo tienes que concentrarte en el ritmo.
CD
Con esta función puedes encontrar las pistas o álbumes que buscas más rápido porque te permite explorar las canciones y carpetas de los dispositivos USB y SDHC. Con los botones especiales para carpetas y canciones, realiza búsquedas en sólo tres pasos: pulsa el botón, gira la perilla de control de volumen y pulsa para seleccionar. Es un proceso simple para explorar tu música de forma fácil y rápida sin desconcentrarte.
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Opiniones