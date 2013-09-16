Descontinuado
Disfruta de música en vivo en tu automóvil
Con el sistema Philips CEM2100 puedes disfrutar de tu música sin interrupciones desde múltiples fuentes portátiles como CD, USB y MP3, en la comodidad de tu automóvil. Con el panel frontal desmontable antirrobo y la protección contra descargas eléctricas, sólo tienes que concentrarte en el ritmo.
CD
USB
La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia acústica con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin producir distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.
Con esta función puedes encontrar las pistas o álbumes que buscas más rápido porque te permite explorar las canciones y carpetas de los dispositivos USB y SDHC. Con los botones especiales para carpetas y canciones, realiza búsquedas en sólo tres pasos: pulsa el botón, gira la perilla de control de volumen y pulsa para seleccionar. Es un proceso simple para explorar tu música de forma fácil y rápida sin desconcentrarte.
3.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
solares100
16/09/2013
Argentina
Producto muy equilibrado entre costos y prestaciones
Producto muy equilibrado entre costos y prestaciones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CarStudio CEM2100 Sistema de audio para el auto
Sí, recomiendo este producto
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edu09
20/08/2013
Argentina
me gusto
me parece que para usar las memorias podría ser mas simple
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CarStudio CEM2100 Sistema de audio para el auto
Sí, recomiendo este producto
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