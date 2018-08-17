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Descontinuado

CarStudioSistema de audio para automóviles

CEM2300BT/55

2.5

| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Disfruta de música en vivo en tu automóvil

Disfruta la música desde diferentes fuentes en tu automóvil con el Philips CEM2300BT. Mantente conectado con tu música desde tu teléfono móvil y recibe llamadas importantes gracias al receptor con Bluetooth® incorporado. También cuenta con paneles frontales extraíbles con sistema antirrobo para mayor seguridad.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Disfruta de música en vivo en tu automóvil

  • Bluetooth

  • USB

  • CD

Ecualizador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías

El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves

El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves

Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.

Receptor Bluetooth incorporado para transmisión de música y llamadas

Receptor Bluetooth incorporado para transmisión de música y llamadas

Con el sistema Bluetooth con manos libres puedes usar el teléfono móvil de forma segura mientras conduces sin perderte ningún llamado importante. Además, el receptor Bluetooth incorporado te permite transferir los archivos de música de tu teléfono móvil al sistema de entretenimiento del automóvil.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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2.5

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

5
3
2

17/08/2018

México

México

Comprador verificado

auto estereo

exelente producto muy facil uso y muy buen manejo,me siento satisfecho y muy contento con este producto de buena calidad,solo falto el control remoto para hacerlo mas eficiente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CarStudio CEM2300BT Sistema de audio para automóviles

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02/05/2018

México

México

Comprador verificado

BUENO

Es un producto bueno, solo que se averió y no encuentro la pieza.

Sí, recomiendo este producto

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