Descontinuado
Disfruta de música en vivo en tu automóvil
Disfruta la música desde diferentes fuentes en tu automóvil con el Philips CEM2300BT. Mantente conectado con tu música desde tu teléfono móvil y recibe llamadas importantes gracias al receptor con Bluetooth® incorporado. También cuenta con paneles frontales extraíbles con sistema antirrobo para mayor seguridad.
Bluetooth
USB
CD
Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.
Con el sistema Bluetooth con manos libres puedes usar el teléfono móvil de forma segura mientras conduces sin perderte ningún llamado importante. Además, el receptor Bluetooth incorporado te permite transferir los archivos de música de tu teléfono móvil al sistema de entretenimiento del automóvil.
2.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
riki1970
17/08/2018
México
Comprador verificado
auto estereo
exelente producto muy facil uso y muy buen manejo,me siento satisfecho y muy contento con este producto de buena calidad,solo falto el control remoto para hacerlo mas eficiente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CarStudio CEM2300BT Sistema de audio para automóviles
Sí, recomiendo este producto
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JUANCORONA
02/05/2018
México
Comprador verificado
BUENO
Es un producto bueno, solo que se averió y no encuentro la pieza.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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