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Descontinuado

CarStudioSistema de audio para automóviles

CEM3100/00

Disfruta de música en vivo en tu automóvil

Disfruta a todo volumen de la música almacenada en tu iPhone, iPod, CD o dispositivo USB. El sistema de audio para automóviles Philips te ofrece una estética pantalla LCD a todo color con retroiluminación personalizable y MAX Sound para graves más potentes.

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Obsesión por el sonido

Disfruta de música en vivo en tu automóvil

  • Para iPod y iPhone

  • USB

  • CD

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia acústica con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin producir distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.

Ecualizador paramétrico de 3 bandas con 8 presintonías

Reproductor de CD y MP3 Link para la reproducción de música

Reproductor de CD y MP3 Link para la reproducción de música

Especificaciones técnicas

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  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
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