Términos de búsqueda

  • Cepillo de limpieza de reemplazo Cepillo de limpieza de reemplazo Cepillo de limpieza de reemplazo

    Satinelle Essential Cepillo de limpieza

    CP1770

    Cepillo de limpieza de reemplazo

    Para limpiar completamente la unidad de corte de la depiladora en lugares difíciles de alcanzar.

    Ver todos los beneficios

    Satinelle Essential Cepillo de limpieza

    Productos similares

    Ver todos los Accesorios de belleza femenina

    Productos compatibles

    ¿Dónde puedo encontrar mi número de modelo?
    ¿Desea buscar el número del producto
    ¿Dónde puedo encontrar mi número de producto?
    productos encontrados para No se encontraron productos para

    Cepillo de limpieza de reemplazo

    Compruebe la compatibilidad a continuación

    • Depiladora
    • Blanco

    Renueve fácilmente su producto con piezas originales de Philips.

    De vez en cuando, es necesario renovar sus productos, pero nunca fue tan fácil como con las piezas de repuesto para renovar sus productos. Todo esto con garantía de calidad Philips.

    Especificaciones técnicas

    • Repuestos

      Adecuado para los tipos de producto
      BRE235, BRE255, BRE275, BRE285
    Badge-D2C

    Obtener asistencia técnica para este producto

    Encuentra consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información de seguridad y cumplimiento.

    Productos recomendados

    Productos consultados recientemente

    Descubre

    MyPhilips

    Registrarse para obtener
    beneficios exclusivos

    Suscríbete a nuestro boletín

    Promociones y cupones exclusivos 

    Lanzamientos de productos

    Recomendaciones y tips

    *
    Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción fácilmente en cualquier momento.
    ¿Qué significa esto?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.