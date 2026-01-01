El tweeter de cúpula PEI suave ofrece tonos cálidos y texturados

La polieterimida (PEI) es un material ideal para fabricar tweeters de cúpula debido a su liviandad, su gran elasticidad y estabilidad y su tolerancia a las altas temperaturas. En el interior del tweeter, el pequeño diafragma (la abertura de la cúpula) produce tonos de alta frecuencia. Estos tweeters de cúpula de PEI pueden capturar hasta las notas musicales más altas para agregar textura y calidez a la música en toda la gama de tonos agudos. La forma de la cúpula expande el sonido para que puedas escuchar las notas altas desde cualquier asiento del automóvil.