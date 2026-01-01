Funciona en cualquier parte: ideal si no tienes fuentes de alimentación cerca

Puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, para que al retirarlo la batería de tu dispositivo siga completamente llena.