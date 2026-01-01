DLP1810CV/00
Cargador portátil delgado y potente
Batería segura de polímero de litio con una gran capacidad de 10,000 mAh. Olvídate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería. Disfruta de la carga rápida USB-C 3A y USB-A dual para cargar tu dispositivo más reciente.
10,000 mAh
Puertos de carga USB-A y USB-C
Batería de polímero de litio
Plata
La discreta luz LED emite un suave brillo para que puedas saber de un vistazo que la unidad está encendida.
Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobretensión y sobrecorriente
Opiniones