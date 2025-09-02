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Batería portátil USB

DLP2711CB/00

1

| (1) Resumen

Cargador portátil delgado y potente

Batería segura de polímero de litio con una gran capacidad de 10,000 mAh. Olvídate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería. El puerto doble USB-A y USB-C de carga rápida es compatible con QC 3.0 y PD 3.0.

Ver todos los beneficios

con una fuente de alimentación portátil de apoyo

Cargador portátil delgado y potente

  • 10,000 mAh

  • Puertos de carga USB-A y USB-C

  • QC 3.0 y PD 3.0

  • PPS

Luz LED indicadora de encendido

La discreta luz LED emite un suave brillo para que puedas saber de un vistazo que la unidad está encendida.

Carga mediante una fuente de alimentación programable USB-C (PPS)

Una fuente de alimentación programable (PPS) es un estándar para la tecnología de carga rápida en dispositivos USB-C. Esta tecnología ajusta el voltaje y la corriente en tiempo real, en función del estado de carga del dispositivo, alimentándolo con la máxima potencia. Una forma inteligente de reducir de forma segura el tiempo de carga.

50% de carga en 30 minutos

Carga rápida: carga el teléfono móvil sin batería hasta el 50% en 30 minutos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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de 5

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Resumen

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02/09/2025

Central América

Central América

Mal producto

No funciona correctamente. No recomendado. Falla.

Contras

No funciona. Mal producto, falla , no recomendado

Esta reseña se realizó para DLP2711CB Batería portátil USB

Fecha de uso 2024-09-01

Esta reseña se realizó para DLP2711CB Batería portátil USB

Fecha de uso 2024-09-01

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