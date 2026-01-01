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Cargador inalámbrico
Carga inalámbrica Qi. Coloca tu teléfono móvil en la superficie a fin de obtener una posición óptima para una carga rápida (máx. 15 W) y olvídate de los cables.
15 W
Anillo magnético
Carga inalámbrica Qi
El cargador inalámbrico está equipado con un borde magnético; a fin de obtener la posición de alineación óptima con los productos MagSafe, úsalos para cargar productos Apple de forma inalámbrica.
Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, la sobretensión y la sobrecorriente
Diseño antideslizante para sujetar el teléfono en la posición deseada y evitar que se deslice por la vibración del teléfono.
Opiniones