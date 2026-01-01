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SSD

FM02SS030P/00

Fácil de usar y de conectar

Sencillo dispositivo Plug & Play. La unidad SSD de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.

Ver todos los beneficios

Intercambia archivos en un abrir y cerrar de ojos

Fácil de usar y de conectar

  • 2 TB

  • Unidad de estado sólido

SSD de ultrarrápida transferencia de datos

La alta velocidad a la que se transfieren los datos de las unidades de estado sólido Philips permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.

Empaque cómodo y fácil de abrir

Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el empaque y acceder a la memoria USB sin complicaciones.

Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

La transferencia de datos a alta velocidad reduce sustancialmente el irritante tiempo de espera al copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco duro de la computadora.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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