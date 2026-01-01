Descontinuado
FM51FD001B/00
Fácil de usar y de conectar
Sencillo dispositivo Plug & Play. La unidad SSD de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.
512 GB
Edición Vivid 3.0
Elige tu color favorito: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacena y comparte tus datos de la forma más divertida.
Nunca más perderás la tapa. La tapa protectora está integrada en el producto y siempre se mantiene unida a la memoria USB. Para reproducir, sólo tienes que mover la tapa hacia atrás y conectar la memoria.
Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el empaque y acceder a la memoria USB sin complicaciones.
Opiniones