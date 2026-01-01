FM64FD05E/00
Fácil de usar y de conectar
Dispositivo fácil de usar y conectar con tecnología Plug & Play. Gracias a la colorida unidad flash USB de Philips edición VIVID, almacenar y compartir archivos, fotos y música es fácil y asequible.
64 GB
Vivid Edition 2.0
Paquete de 3
Con la memoria de 64 GB puedes intercambiar, compartir y almacenar más archivos o de mayor tamaño a través del puerto USB de tu PC o computadora portátil.
La transferencia de datos a alta velocidad reduce sustancialmente el irritante tiempo de espera al copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco duro de la computadora.
El llamativo indicador LED muestra que la unidad está conectada correctamente y en funcionamiento. Este indicador parpadea rápidamente cuando se transfieren archivos.