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Descontinuado

Mini sistema Hi-Fi

FWM139/55

Reproducción de MP3-CD

Haz realidad todas tus necesidades de música con el minisistema Hi-Fi FWM139, que te ofrece un sonido increíble y 10 horas de música en MP3-CD. Disfruta de su facilidad de uso y control. Siéntate, relájate y disfruta de la música durante todo el día, a tu manera.

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Reproducción de MP3-CD

2 x 20 W RMS/800 W PMPO

Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más potente

Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más potente

10 horas de música en MP3-CD

10 horas de música en MP3-CD

MP3 significa «MPEG 1 Audio nivel 3» . Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Especificaciones técnicas

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