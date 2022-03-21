Quitapelusas eléctrico
El quitapelusas eléctrico de Philips te permite eliminar de forma fácil y rápida las pelusas de todo tipo de prendas. Todas las prendas, ya se trate de una sudadera o sábanas, volverán a parecer como nuevas.
Elimina las pelusas de tela
Adecuado para todas las prendas
2 pilas AA de Philips incluidas
La gran superficie de la hoja garantiza que se cubra un área más grande de la prenda cada vez, por lo que se necesitan menos pasadas para hacer que se vea como nueva otra vez
Las hojas giran hasta 8800 vueltas/min para una eliminación rápida y eficaz de las pelusas en sus prendas
El depósito en el que se almacenan las pelusas es fácil de retirar y vaciar.
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Premios
4.2
de 5
23
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
moro13
21/03/2022
España
Comprador verificado
cumple con creces su funcion
gran quitapelusas, funcionamiento simple, con fuerza y a un precio aceptable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Quitapelusas GC026/80
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Quitapelusas GC026/80
uria
20/06/2021
España
cumplke su funcion
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) me gusta porque cumple su función pero el precio se podría ajustar un poco mas para el tipo de producto que es.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Quitapelusas GC026/00
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Quitapelusas GC026/00
Muestradicta
08/05/2021
España
Una maravilla
El producto cumple sus expectativas con creces y, además, su depósito recoge todo el residuo que se genera si dejar escapar absolutamente nada. Su tamaño es perfecto ya que es súper manejable y resulta muy ergonómico; para ser tan pequeño, es muy potente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Quitapelusas GC026/00
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Quitapelusas GC026/00