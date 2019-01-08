Descontinuado
GC310/15
Rápida eliminación de arrugas con solo una pasada
Experimenta la comodidad del vaporizador de prendas manual Steam&Go. Solo tienes que pulsar el botón para eliminar rápidamente las arrugas con vapor continuo. Nunca ha sido más fácil planchar.
950 W
Vapor bajo demanda
Cepillo
La bomba eléctrica proporciona una salida de vapor continua para eliminar las arrugas de forma sencilla y rápida.
La plancha de vapor está lista para usar en segundos.
Utilice el accesorio de cepillo con prendas más gruesas, como abrigos, para que el vapor penetre mejor y el acabado sea más suave.
Premios
1.0
de 5
1
Resumen
Jessica13
08/01/2019
México
No funciona
Tengo grandes problemas con esta vaporizadores. No he podido utilizarla ni una vez. Siempre se calienta, pero no sale vapor aunque tenga el tanque lleno. Las instrucciones son insuficientes.
Esta reseña se realizó para Steam&Go GC310/15 Vaporizador de prendas manual
Esta reseña se realizó para Steam&Go GC310/15 Vaporizador de prendas manual