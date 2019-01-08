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  • Rápida eliminación de arrugas con solo una pasada
  • Rápida eliminación de arrugas con solo una pasada
  • Rápida eliminación de arrugas con solo una pasada
  • Rápida eliminación de arrugas con solo una pasada
  • Rápida eliminación de arrugas con solo una pasada
  • Rápida eliminación de arrugas con solo una pasada
  • Rápida eliminación de arrugas con solo una pasada
  • Rápida eliminación de arrugas con solo una pasada
  • Rápida eliminación de arrugas con solo una pasada
  • Rápida eliminación de arrugas con solo una pasada
  • Rápida eliminación de arrugas con solo una pasada
  • Rápida eliminación de arrugas con solo una pasada
  • Rápida eliminación de arrugas con solo una pasada
  • Rápida eliminación de arrugas con solo una pasada

Descontinuado

Steam&GoVaporizador de prendas manual

GC310/15

1

| (1) Resumen

1 premio

Rápida eliminación de arrugas con solo una pasada

Experimenta la comodidad del vaporizador de prendas manual Steam&Go. Solo tienes que pulsar el botón para eliminar rápidamente las arrugas con vapor continuo. Nunca ha sido más fácil planchar.

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Rápida eliminación de arrugas con solo una pasada

  • 950 W

  • Vapor bajo demanda

  • Cepillo

Salida de vapor continua automática proporcionada por la bomba eléctrica

Salida de vapor continua automática proporcionada por la bomba eléctrica

La bomba eléctrica proporciona una salida de vapor continua para eliminar las arrugas de forma sencilla y rápida.

Calentamiento rápido

Calentamiento rápido

La plancha de vapor está lista para usar en segundos.

Accesorio de cepillo para un acabado suave

Accesorio de cepillo para un acabado suave

Utilice el accesorio de cepillo con prendas más gruesas, como abrigos, para que el vapor penetre mejor y el acabado sea más suave.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

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1.0

de 5

1

Resumen

5
4
3
2

08/01/2019

México

México

No funciona

Tengo grandes problemas con esta vaporizadores. No he podido utilizarla ni una vez. Siempre se calienta, pero no sale vapor aunque tenga el tanque lleno. Las instrucciones son insuficientes.

Esta reseña se realizó para Steam&Go GC310/15 Vaporizador de prendas manual

Esta reseña se realizó para Steam&Go GC310/15 Vaporizador de prendas manual

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