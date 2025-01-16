3 cabezales de cepillado
Azul/amarillo
4 baterías AA
Con hasta 500 rotaciones por minuto, el limpiador para zapatillas de Philips proporciona una limpieza eficaz.
Solo humedezca el cepillo con agua y jabón, encienda el limpiador para zapatillas de Philips y limpie el calzado con una toalla limpia cuando termine.
Seleccione la esponja, el cepillo suave o el cepillo duro para limpiar de forma segura el material de sus zapatillas.
Premios
4.8
de 5
12
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
16/01/2025
Chile
Excelente producto
Excelente producto, limpia fácilmente los zapatos. Lo compré especialmente para limpiar zapatillas blancas y quedan increíbles. El producto no es milagroso, obviamente no sacará algunas manchas por el uso de las zapatillas, pero quedan muy limpias y en muy poco tiempo
Ventajas
Producto fácil de usar, limpiar y mantener
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GCA1000/60 Limpiador para zapatillas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GCA1000/60 Limpiador para zapatillas
FrRL
06/05/2022
Argentina
Excelente
Muy recomendable para los maniaticos del calzado. Estoy adicto, les estoy limpiando las zapatillas a toda la familia.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GCA1000/60 Limpiador para zapatillas
Sí, recomiendo este producto
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fritzbunse227
29/04/2022
Argentina
Empleado de Philips
La mejor forma de que tus zapas queden 0 km
[Employee of philipsglobal] Excelente producto para los que nos gusta que las zapas estén como nuevas. Realmente se nota un antes y después del uso.
Ventajas
Fácil, práctico.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GCA1000/60 Limpiador para zapatillas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GCA1000/60 Limpiador para zapatillas