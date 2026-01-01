GCA2100/20
Segura en todas las prendas
Cargador USB
Fácil de usar
Elimina bolitas de todos los tamaños
Eliminación sin esfuerzo
El cabezal del quitapelusas especialmente diseñado protege las prendas delicadas contra daños gracias a su amortiguación de afeitado de 1 mm.
USB con carga. Hasta 90 minutos de funcionamiento con una carga de batería completa. Una luz de respiración indica un nivel de batería bajo.
Simplemente presione el botón y quite las pelusas sin esfuerzo. Su cómodo agarre hace que sea fácil de sujetar durante mucho tiempo.
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