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  • Quitapelusas eléctrico para ropa
  • Quitapelusas eléctrico para ropa
  • Quitapelusas eléctrico para ropa
  • Quitapelusas eléctrico para ropa
  • Quitapelusas eléctrico para ropa
  • Quitapelusas eléctrico para ropa

Serie 1000Quitapelusas eléctricos

GCA2100/20

1 premio

Quitapelusas eléctrico para ropa
El quitapelusas eléctrico Philips para ropa elimina las bolitas de tela de todo tipo de prendas de forma fácil y rápida. ¡Suavice todas sus prendas en un solo clic con el nuevo quitapelusas eléctrico Philips para telas!
Ver todos los beneficios

¡Quite las pelusas en cualquier momento y lugar!

Quitapelusas eléctrico para ropa

  • Segura en todas las prendas

  • Cargador USB

  • Fácil de usar

  • Elimina bolitas de todos los tamaños

  • Eliminación sin esfuerzo

El cabezal del quitapelusas protege las prendas delicadas frente a daños

El cabezal del quitapelusas protege las prendas delicadas frente a daños

El cabezal del quitapelusas especialmente diseñado protege las prendas delicadas contra daños gracias a su amortiguación de afeitado de 1 mm.

Hasta 90 minutos de funcionamiento con una carga de batería completa

Hasta 90 minutos de funcionamiento con una carga de batería completa

USB con carga. Hasta 90 minutos de funcionamiento con una carga de batería completa. Una luz de respiración indica un nivel de batería bajo.

El cómodo agarre facilita la sujeción durante mucho tiempo

El cómodo agarre facilita la sujeción durante mucho tiempo

Simplemente presione el botón y quite las pelusas sin esfuerzo. Su cómodo agarre hace que sea fácil de sujetar durante mucho tiempo.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

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  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.