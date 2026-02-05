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Hairclipper series 3000 Cortadora
Descontinuado
Asistencia técnica
HC3505/15
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Declaración de conformidad del RU - English (US)
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
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¿El cortapelos Philips sirve para el vello corporal?
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¿Dónde se encuentra el número de modelo o serie de mi afeitadora o cortapelos Philips?
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
HairclipperCortador
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