Descontinuado
Freidora baja en grasas
Multifunción de 1.2 kg
Negro
La exclusiva tecnología Rapid Air de la Airfryer le permite freír, hornear, asar a la parrilla y cocinar los aperitivos y las comidas más sabrosas con menos grasa que en una freidora convencional, utilizando poca cantidad o nada de aceite. La Airfryer de Philips con tecnología Rapid Air también genera menos olores que las freidoras convencionales, es fácil de limpiar, segura y económica para su uso diario.
Capacidad de 1,2 kg para alimentar hasta 5 personas. Ahora, incluso las familias más grandes pueden disfrutar de la experiencia de la Airfryer con un 50 % adicional de capacidad de almacenamiento en el interior**
Con la pantalla táctil digital puede controlar el tiempo y la temperatura de cocción de una manera más fácil y precisa. Disfrute de su comida favorita, preparada a la temperatura y el tiempo adecuados para obtener el mejor resultado.
Premios
4.7
de 5
53
Opiniones
96%
ha recomendado este producto
Bosha
03/08/2020
México
Comprador verificado
La freidora es mucho más de lo que pensé
La freidora fue una sorpresa muy grata. Para el caso de las alitas, la cocción es rápida, las deja bien cocidas, jugosas y doraditas. Me encanta que la limpieza es rápida y muy sencilla.
Ventajas
Ya la he recomendado a todos mis conocidos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL
Mikebar
07/07/2020
México
Comprador verificado
Producto excelente
Me encanta lo practico, lo fácil de usar, lo sencillo de limpiar tras el uso, la calidad de los materiales, se ve muy resistente.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL
Ellise
27/06/2020
México
Cumple totalmente con lo que promete 10/10
Se lo recomiendo a quien suela comer comida congelada como papás fritas o palomitas de pollo
Ventajas
La comida queda sabiendo a lo que debe saber, no a aceite
Contras
Algunas cosas las deja resecas, como por ejemplo las verduras
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL
Comparadas con las papas naturales preparadas en una freidora Philips convencional.