ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
  • Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
  • Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
  • Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
  • Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
  • Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
  • Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
  • Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
  • Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
  • Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
  • Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
  • Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
  • Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
  • Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
  • Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
  • Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
  • Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
  • Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
  • Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
  • Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
  • Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
  • Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*

Descontinuado

Avance CollectionAirfryer XL

HD9240/92

4.7
| (53) Opiniones | 96% ha recomendado este producto

1 premio

Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*
La exclusiva tecnología Rapid Air de Philips le permite freír con aire para preparar alimentos crujientes por fuera y suaves por dentro. Se requiere poco o nada de aceite para garantizar una textura perfecta y deliciosos resultados.
Ver todos los beneficios

Con tecnología Rapid Air para resultados óptimos

Deliciosas papas fritas con hasta un 80% menos de grasa.*

  • Freidora baja en grasas

  • Multifunción de 1.2 kg

  • Negro

Tecnología Rapid Air para freír de manera más saludable

Tecnología Rapid Air para freír de manera más saludable

La exclusiva tecnología Rapid Air de la Airfryer le permite freír, hornear, asar a la parrilla y cocinar los aperitivos y las comidas más sabrosas con menos grasa que en una freidora convencional, utilizando poca cantidad o nada de aceite. La Airfryer de Philips con tecnología Rapid Air también genera menos olores que las freidoras convencionales, es fácil de limpiar, segura y económica para su uso diario.

Gran capacidad de cocción de 1,2 kg para comidas más deliciosas

Gran capacidad de cocción de 1,2 kg para comidas más deliciosas

Capacidad de 1,2 kg para alimentar hasta 5 personas. Ahora, incluso las familias más grandes pueden disfrutar de la experiencia de la Airfryer con un 50 % adicional de capacidad de almacenamiento en el interior**

Pantalla digital para controlar fácilmente el tiempo y la temperatura

Pantalla digital para controlar fácilmente el tiempo y la temperatura

Con la pantalla táctil digital puede controlar el tiempo y la temperatura de cocción de una manera más fácil y precisa. Disfrute de su comida favorita, preparada a la temperatura y el tiempo adecuados para obtener el mejor resultado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image VRS_AWARD-961264

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

53

Opiniones

96%

ha recomendado este producto

3

03/08/2020

México

México

Comprador verificado

La freidora es mucho más de lo que pensé

La freidora fue una sorpresa muy grata. Para el caso de las alitas, la cocción es rápida, las deja bien cocidas, jugosas y doraditas. Me encanta que la limpieza es rápida y muy sencilla.

Ventajas

Ya la he recomendado a todos mis conocidos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL

07/07/2020

México

México

Comprador verificado

Producto excelente

Me encanta lo practico, lo fácil de usar, lo sencillo de limpiar tras el uso, la calidad de los materiales, se ve muy resistente.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL

27/06/2020

México

México

Cumple totalmente con lo que promete 10/10

Se lo recomiendo a quien suela comer comida congelada como papás fritas o palomitas de pollo

Ventajas

La comida queda sabiendo a lo que debe saber, no a aceite

Contras

Algunas cosas las deja resecas, como por ejemplo las verduras

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/92 Airfryer XL

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Comparadas con las papas naturales preparadas en una freidora Philips convencional.