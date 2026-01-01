Descontinuado
HP6370/00
Firme con el vello, suave con la piel
La afeitadora para mujer Philips Double Contour Sensitive fue diseñada teniendo en cuenta las necesidades de la mujer actual. Esta novedosa depiladora de doble hoja protege tu piel y te proporciona la belleza de una piel suave
Ladyshave 5 en 1
El peine accesorio te ayudará a recortar y dar forma en zonas como el área del bikini de manera suave y precisa
La lámina de aloe vera integrada aumenta la hidratación de la piel para una depilación suave y segura
Cabezal especial para recortar y dar estilo al área del bikini con total precisión
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