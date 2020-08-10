Descontinuado
HP6521/01
Disfruta la suavidad
La depiladora Philips SatinSoft con el sistema de cuidado de la piel, la protege contra los tirones e incrementa la higiene. Uso en seco y húmedo, para una mayor comodidad durante la rutina del baño. Incluye adaptador para zonas sensibles.
Sistema SkinCare
Wet & dry
Diseño exclusivo de Philips que contiene cerdas hipoalergénicas para lograr máxima higiene. Se ajusta perfectamente a la mano para un manejo óptimo en todas las condiciones y se puede usar en seco o en húmedo.
La delicada barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel para que disfrutes de una depilación agradable.
La depiladora tiene discos en pinza que eliminan suavemente los vellos sin tirar de la piel.
2.5
de 5
37
Opiniones
Chilvu
10/08/2020
Argentina
De gran utilidad.
Adoro mi depiladora! Re conforme con el producto !!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6521/01 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6521/01 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-10
Alex_428
08/08/2020
Argentina
Funciona perfecto
Pasan los años y aun funciona. Mi depiladora tiene unos 6/7 años y depila como el primer día. Excelente producto!
Ventajas
La durabilidad del producto
Contras
Tal vez que no se consiga más
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6521/01 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6521/01 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-08
Evelyn
12/01/2019
Argentina
Excelente
Hace 4 años que la tengo y anda excelente! La recomiendo. Solo que dura media hora la bateria .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6521/01 Depiladora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6521/01 Depiladora