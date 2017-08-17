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Descontinuado

Care & controlPlancha para el cabello Care & Control

HP8344/00

4.8

| (16) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

3 veces más cuidado para tu cabello

La nueva plancha para el cabello Care & Control de Philips te permite conseguir ese peinado liso que deseas al mismo tiempo que cuida tu cabello. Tres veces más cuidado al alisar gracias al acondicionamiento iónico, placas de cerámica suaves como la seda y control digital de temperatura

Ver todos los beneficios

Plancha para el cabello con acondicionamiento ionizado

3 veces más cuidado para tu cabello

  • Placas cerámicas

  • Temperatura de 130 - 200 C

  • Acondicionamiento ionizado

Temperatura profesional de 230 ºC para resultados perfectos

Esta alta temperatura te permite cambiar la forma de tu cabello y obtener el estilo que quieres.

Cuida tu pelo con el ionizador, obtén un cabello brillante y sin frizz

Cuida tu pelo con el ionizador, obtén un cabello brillante y sin frizz

Dale a tu cabello toda la fuerza que necesita con el acondicionamiento iónico. Los iones con carga negativa eliminan la estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar el brillo. Como resultado, obtienes un peinado increíblemente brilloso, suave y sin frizz.

2 veces más suave con el cabello, gracias a las placas cerámicas SilkySmooth

La cerámica es muy suave y resistente por naturaleza, por tanto es uno de los mejores materiales para fabricar placas alisadoras. Las placas cerámicas suaves como la seda se procesan meticulosamente para mejorar las propiedades de deslizamiento y cuidado de la cerámica, ofreciéndote un cabello perfecto y brillante.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

16

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

17/08/2017

España

España

Comprador verificado

Totalmente recomendada!

El equipo es muy bueno, es tal cual se describe en sus especificaciones. Deja el cabello brillante y natural.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

03/12/2013

España

España

es buena plancha

tiene una temperatura maxima de 210 grados muy buena para cabellos rebeldes como el mio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Sí, recomiendo este producto

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11/09/2020

Argentina

Argentina

Se calienta rapidísimo !!!es lo que más me gusta

Me gusta porque yo tengo pelo largo y muchos rulos ...me deja sin frizz y lacio sin ondas... muy recomendable este producto!!!

Ventajas

10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Care & control HP8344/00 Plancha para el cabello Care & Control

Fecha de uso 2018-09-11

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Fecha de uso 2018-09-11

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