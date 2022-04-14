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Care Straight & Curl Planchas para el cabello

Descontinuado

Asistencia técnica

Care Straight & CurlPlanchas para el cabello

HP8345/00

Care Straight & Curl Planchas para el cabello

Descontinuado

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Manuales y documentación

Manual del usuario

  • PDF archivo, 902.7 kB
  • 14 April 2022

Declaración de conformidad de la UE - English (US)

  • PDF archivo, 38.9 kB
  • 15 April 2022

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