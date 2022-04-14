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Care Straight & Curl Planchas para el cabello
Descontinuado
Asistencia técnica
HP8345/00
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¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
El moldeador Philips desprende un olor extraño
Mi moldeador Philips genera vapor
Mi moldeador Philips no se enciende