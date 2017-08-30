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Descontinuado

Care Thick & Long HairPlanchas para el cabello

HP8346/00

3.3

| (9) Opiniones

Especial para pelo grueso y largo: más peinados, más rápido

La nueva plancha para el pelo Thick & Long Hair + Hair de Philips Care se ha diseñado especialmente para alisar pelo grueso o largo fácilmente, gracias a sus placas un 40% más anchas y a su peine de doble acción extraíble

Ver todos los beneficios

plancha para el pelo con placas más anchas

Especial para pelo grueso y largo: más peinados, más rápido

  • Placas cerámicas

  • Distribución uniforme del calor, 199 C

  • Acondicionamiento ionizado

Temperatura profesional de 230 ºC para resultados perfectos

Esta alta temperatura te permite cambiar la forma de tu cabello y obtener el estilo que quieres.

Placas extra anchas para mejores resultados en cabellos largos y pesados

Planchar cabellos largos y pesados puede consumir mucho tiempo y energía. Las placas de alisado suelen ser demasiado angostas, no pueden sostener la cantidad de cabello que necesitas y se requieren varias pasadas para poder obtener el resultado que quieres. Estas placas extra anchas, que permiten un 40% más de superficie de alisado, han sido especialmente diseñadas para cabellos largos y pesados porque planchan más cantidad de cabello en una sola pasada y en mucho menos tiempo.

Cuida tu pelo con el ionizador, obtén un cabello brillante y sin frizz

Cuida tu pelo con el ionizador, obtén un cabello brillante y sin frizz

Dale a tu cabello toda la fuerza que necesita con el acondicionamiento iónico. Los iones con carga negativa eliminan la estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar el brillo. Como resultado, obtienes un peinado increíblemente brilloso, suave y sin frizz.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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3.3

de 5

9

Opiniones

5

30/08/2017

México

México

tengo cabello largo y grueso y me funciona muy bien!

me funciona perfecto, tengo cabello largo y grueso y me alacia bastante rápido, su cepillito ayuda bastante.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Straightener

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17/12/2016

España

España

Recomendada para uso doméstico

Desde el primer uso me dejo el cabello increíble, me encantan sus placas súper grandes!! Me facilita el alaciado en menos tiempo!!

Sí, recomiendo este producto

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11/12/2013

España

España

mi pelo lo agradece

me tiño el pelo de rubio y entre el tinte y la plancha, a pesar de tenerlo liso, se me encrespaba mucho. Contra mas lo planchaba, mas se me encrespaba y era el pez que se mordía la cola. Se me estropeo la plancha y mi cuñada me dejo la suya. Que maravilla, de una pasada tenia el pelo liso con lo cual no se castigaba. El pelo me quedo con un acabado de peluquería. Voy a comprarme la Philips Care Thick & Long Hair.

Sí, recomiendo este producto

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