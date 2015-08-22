Descontinuado
Placas con queratina
Placas con vibración
Cuidado iónico
Temperatura profesional de 230°C
Las placas de cerámica con queratina se deslizan suavemente por el cabello para dar un aspecto brillante.
Las placas con vibración suave distribuyen el pelo de forma uniforme, a fin de obtener resultados de modelado óptimos para todo el cabello.
Los iones con carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello sin frizz, con un brillo vibrante.
4.6
de 5
17
Opiniones
94%
ha recomendado este producto
Turkuaz
22/08/2015
España
Excelente!!
Acabo de comprar este producto y estoy encantada con el !!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige HP8361/00 Straightener
Sí, recomiendo este producto
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Luzlandi
17/11/2013
España
Es una excelente plancha, pues ya llevo 2 meses utilizandola y mantiene el cabello en buen estado sin maltratarlo.
Solo en el diseño de la ubicación de botone debería cambiar para evitar presionar el cambio de temperatura sin darse cuenta. y un poco más ancha las placas y fuera perfecta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige HP8361/00 Straightener
Sí, recomiendo este producto
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KIKA
28/02/2013
España
EXCELENTE PRODUCTO NO QUEMA EL PELO NO DAÑA LAS PUNTAS
ESTE PRODUCTO NO DAÑA EL PELO NO LO QUEMA NO DAÑA LAS PUNTAS NO REVIENTA EL PELO Y ADEMAS ES FÁCIL DE USAR Y TIENE RETOQUE AUTOMÁTICO CON TEMPERATURA ADECUADA Y POSEE QUERATINA QUE NUTRE EL PELO Y NO LO RESECA.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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