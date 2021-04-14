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  • Alisado profesional con placas de titanio
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  • Alisado profesional con placas de titanio
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Descontinuado

Prestige ProPlanchas para el cabello

HPS930/00

4
| (83) Opiniones
Alisado profesional con placas de titanio
La plancha para el cabello Prestige Pro de Philips ofrece un rendimiento profesional rápido con placas flotantes de titanio. Comienza a utilizarla de inmediato gracias a los 10 segundos de tiempo de calentamiento y disfruta de un control óptimo con los ajustes digitales de temperatura.
Ver todos los beneficios

Alisado profesional con placas de titanio

  • Placas flotantes de titanio

  • Control preciso, 230 C

  • Cuidado iónico para cabello brillante

  • Calentamiento en 10 segundos

Placas con revestimiento de titanio para un alisado rápido y suave

Placas con revestimiento de titanio para un alisado rápido y suave

Placas profesionales con revestimiento de titanio para lograr la mejor conducción del calor. Este material de las placas de calidad superior es duradero y transfiere el calor rápidamente, lo cual permite un alisado rápido y suave.

Las placas flotantes evitan que se quiebre el cabello

Las placas flotantes evitan que se quiebre el cabello

Las placas flotantes se mueven cuando se aplica demasiada presión durante el alisado. Esto protege el folículo piloso de daños y, por lo tanto, evita el quiebre y daño general del cabello.

Placas largas de 100 mm para lograr un alisado rápido y fácil

Placas largas de 100 mm para lograr un alisado rápido y fácil

Las placas largas de 100 mm permiten un mejor contacto con el pelo y ayudan a lograr un alisado perfecto en menos tiempo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

83

Opiniones

14/04/2021

México

México

Excelente plancha para pelo

llevo 2 años usandola y no me ha fallado, me alisa el pelo con 1 pasada, yo tengo mucho pelo y agradezco que no tenga que batallar para tenerlo lacio, así mismo no me queda con frizz. Es cierto que calienta rápido y ahorra mucho tiempo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS930/00 Straightener

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17/10/2017

México

México

¡Excelente producto, la mejor plancha!!!

[Employee of philipsglobal] Es un excelente producto. Mi cabello es muy chino y no me maltrata el cabello. El cabello se alisa en menos pasadas en comparación a otras planchas de cabello.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS930/00 Straightener

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29/09/2022

España

España

La mejor plancha

Se me había roto mi plancha y tardé bastante en encontrar una plancha perfecta y con esta de momento estoy muy satisfecha ( llevo 3 años usandola). Tengo el pelo fino y ondulado, la uso 150º dos pasadas o 160º una pasada y me deja el pelo liso. Decir que aunque no tengo mucho, pero esta plancha si que me elimina la electricidad estática. Para hacer ondas prefiero usar un moldeador, pero alguna onda pequeña con ella me la hago y queda bonita.

Ventajas

La ruleta para regular la temperura, cómoda a la hora de usar y se calienta rápido

Contras

Ninguna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS930/00 Plancha para el pelo

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