Descontinuado
HPS930/00
Placas flotantes de titanio
Control preciso, 230 C
Cuidado iónico para cabello brillante
Calentamiento en 10 segundos
Placas profesionales con revestimiento de titanio para lograr la mejor conducción del calor. Este material de las placas de calidad superior es duradero y transfiere el calor rápidamente, lo cual permite un alisado rápido y suave.
Las placas flotantes se mueven cuando se aplica demasiada presión durante el alisado. Esto protege el folículo piloso de daños y, por lo tanto, evita el quiebre y daño general del cabello.
Las placas largas de 100 mm permiten un mejor contacto con el pelo y ayudan a lograr un alisado perfecto en menos tiempo.
4.0
de 5
83
Opiniones
Miss Adams
14/04/2021
México
Excelente plancha para pelo
llevo 2 años usandola y no me ha fallado, me alisa el pelo con 1 pasada, yo tengo mucho pelo y agradezco que no tenga que batallar para tenerlo lacio, así mismo no me queda con frizz. Es cierto que calienta rápido y ahorra mucho tiempo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS930/00 Straightener
Sí, recomiendo este producto
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Yolibj
17/10/2017
México
¡Excelente producto, la mejor plancha!!!
[Employee of philipsglobal] Es un excelente producto. Mi cabello es muy chino y no me maltrata el cabello. El cabello se alisa en menos pasadas en comparación a otras planchas de cabello.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS930/00 Straightener
Sí, recomiendo este producto
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Helen.v
29/09/2022
España
La mejor plancha
Se me había roto mi plancha y tardé bastante en encontrar una plancha perfecta y con esta de momento estoy muy satisfecha ( llevo 3 años usandola). Tengo el pelo fino y ondulado, la uso 150º dos pasadas o 160º una pasada y me deja el pelo liso. Decir que aunque no tengo mucho, pero esta plancha si que me elimina la electricidad estática. Para hacer ondas prefiero usar un moldeador, pero alguna onda pequeña con ella me la hago y queda bonita.
Ventajas
La ruleta para regular la temperura, cómoda a la hora de usar y se calienta rápido
Contras
Ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS930/00 Plancha para el pelo
Sí, recomiendo este producto
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