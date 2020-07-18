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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica

HQ6645/16

4.7
| (6) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Un afeitado al ras
HQ6645 está diseñada para ofrecer un afeitado cómodo y al ras por menos costo. El sistema Reflex Action se combina con la tecnología Super Lift & Cut y garantiza un afeitado cómodo y al ras.
Ver todos los beneficios

Un afeitado al ras

Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado al ras y cómodo.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para mayor suavidad y flexibilidad durante el afeitado.

Cabezales flotantes individuales

Cabezales flotantes individuales

Ajusta las cuchillas filosas de la afeitadora Philips cerca de tu piel para conseguir un afeitado al ras perfecto.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

6

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

18/07/2020

Argentina

Argentina

HQ6695 cumple duradera

La tengo hace más de 10 años y sigue funcionando bien. Cumple con el objetivo de afeitar al ras. No tira el pelo.sencilla otro eficaz

Ventajas

Sencillez, acabado

Contras

Alguna vez me generó irritación

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

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05/02/2017

Argentina

Argentina

Excelente motor y calidad de terminación.

La tengo desde hace más de 8 años. Sólo le cambie los cabezales una vez. Anda de maravillas y la llevo a todos lados. Liviana y fácil de usar, con mínimo mantenimiento.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

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16/01/2017

Argentina

Argentina

Increíble practicidad y durabilidad

Producto muy práctico y de alto rendimiento. Hace 8 años que lo uso con el cuidado indicado en el manual y me ha dado una prestación excelente. Lo recomiendo sin lugar a dudas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

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