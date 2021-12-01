Descontinuado
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta al ras.
Para un máximo rendimiento, sustituya los cabezales de la afeitadora Philips cada dos años por HQ55.
Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.
4.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
50Cent
01/12/2021
Central América
Es un producto maravilloso. La tengo hace 10 años
La uso hace 10 años y sólo le he cambiado las cuchillas 1 vez. La compré pensando en afeitarme la barba pero la terminé usando para la cabeza, pecho y piernas. La batería ya está algo desgastada pero aún funciona. La volvería a comprar sin dudarlo
Ventajas
10 años de uso frecuente
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
JRQV
07/09/2021
México
Comprador verificado
Buen Producto!
Esta rasuradora ha sido el reemplazo que tengo en casa de mis padres cuando no tengo al alcance mi Rasuradora Serie 5000. Philips genera productos que duran por mucho tiempo, tal es el ejemplo de esta rasuradora, desafortunadamente no he podido encontrar fácilmente la forma de obtener repuestos. Es una Rasuradora Básica pero muy Funcional!
Ventajas
Producto basico y funcional.
Contras
El agarre de este producto es menos elegante que la serie 5000
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver