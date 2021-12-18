Descontinuado
Flex & Float y cabezales CloseCut
35 min. de uso inalámbrico/8 h de carga
Las cuchillas CloseCut se han diseñado con precisión para ofrecerte siempre un afeitado rápido y al ras. Las duraderas cuchillas autoafilables no se desgastan para garantizar que la afeitada se mantenga rápida y eficaz.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para una afeitada más suave
Obtendrás más de 35 minutos de tiempo de afeitado, es decir, 14 afeitadas aproximadamente, después de una carga de 8 horas.
4.0
de 5
188
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
Jorgegt
18/12/2021
México
Excelente afeitado
Tengo piel sensible y usar rastrillos me irrita demasiado, con esta afeitadora usándola en “mojado” obtienes un afeitado al ras sin irritación
Ventajas
El afeitado es excelente si tienes barba poca/media
Contras
El indicador de batería no es preciso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/50 Wet or Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/50 Wet or Dry electric shaver
Mikellet
10/07/2022
España
Excelente producto
Despues de más de 14 Años de servicio, le he cambiado los cabezales y como el primer dia ! Magnífica Afeitadora ! Gracias Philips !
Ventajas
Afeitadora y apurado sin problemas
Contras
Me ha jubilado !!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT735/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT735/16 Afeitadora eléctrica en seco
martnp
18/10/2020
España
Comprador verificado
Recomendable
La tengo ya más de un año y funciona genial. Afeitado igual que con maquinilla pero sin irritar la piel. La duración de la batería es muy buena y en caso de acabarse puedes utilizarla con cable. Se limpia muy rápido.
Ventajas
Todo
Contras
Ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver