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Shaver series 3000 Afeitadora eléctrica en seco
Descontinuado
Asistencia técnica
HQ6976/16
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ShaversCepillo de limpieza
Mi afeitadora Philips no se carga
Tengo problemas con la piel después de utilizar la afeitadora Philips
La afeitadora Philips no funciona
La afeitadora Philips hace mucho ruido
No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips