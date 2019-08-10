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  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica en seco

HQ6990/33

3.9
| (15) Opiniones | 93% ha recomendado este producto
Afeitada al ras, incluso en el cuello
Una afeitada confortable y al ras con la afeitadora eléctrica HQ6990 de Philips a un precio asequible. La combinación del sistema Reflex Action y la tecnología Super Lift & Cut garantiza una afeitada confortable y al ras.
Ver todos los beneficios

Cuchillas CloseCut

Afeitada al ras, incluso en el cuello

  • Carga rápida

Tecnología Super Lift & Cut

Tecnología Super Lift & Cut

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta al ras.

Cabezales reemplazables

Para un máximo rendimiento, sustituya los cabezales de la afeitadora Philips cada dos años por HQ55.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 5

15

Opiniones

93%

ha recomendado este producto

1

10/08/2019

España

España

Producto excelente por su robustez y rendimiento.

Llevo con ella más de 6 años y hace un mes le he cambiado los cabezales aprovechando una oferta en la tienda philips online. La batería sigue rindiendo bastante bien. Increible su robustez, facil limpieza y uso. La recomiendo al 100 por 100 y la seguiré usando mientras funcione.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 6000 series HQ6990 Afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 6000 series HQ6990 Afeitadora eléctrica

20/08/2017

España

España

Comprador verificado

Gran Afeitadora a buen precio

Gran máquina de afeitar eléctrica, hace muy poco ruido, se adapta perfectamente con los cabezales y puedes usarla con o sin cable gracias a su batería.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco

18/04/2013

España

España

Este producto es excelente

Necesitaba una máquina de afeitar eléctrica para utilizarla en mis viajes ,y no dude en adquirirla de esta marca, la conocía desde hace muchos años ,porque la utilizaba mi padre ,siempre me he afeitado con cuchilla y jabón , y desde ahora la utilizo aún estando en casa ,

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco

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