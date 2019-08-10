Descontinuado
Carga rápida
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta al ras.
Para un máximo rendimiento, sustituya los cabezales de la afeitadora Philips cada dos años por HQ55.
Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.
3.9
de 5
15
Opiniones
93%
ha recomendado este producto
Santi1905
10/08/2019
España
Producto excelente por su robustez y rendimiento.
Llevo con ella más de 6 años y hace un mes le he cambiado los cabezales aprovechando una oferta en la tienda philips online. La batería sigue rindiendo bastante bien. Increible su robustez, facil limpieza y uso. La recomiendo al 100 por 100 y la seguiré usando mientras funcione.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series HQ6990 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series HQ6990 Afeitadora eléctrica
tonitiko
20/08/2017
España
Comprador verificado
Gran Afeitadora a buen precio
Gran máquina de afeitar eléctrica, hace muy poco ruido, se adapta perfectamente con los cabezales y puedes usarla con o sin cable gracias a su batería.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco
lacala59
18/04/2013
España
Este producto es excelente
Necesitaba una máquina de afeitar eléctrica para utilizarla en mis viajes ,y no dude en adquirirla de esta marca, la conocía desde hace muchos años ,porque la utilizaba mi padre ,siempre me he afeitado con cuchilla y jabón , y desde ahora la utilizo aún estando en casa ,
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco