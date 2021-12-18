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  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
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  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica en seco

HQ6996/16

4
| (188) Opiniones | 90% ha recomendado este producto
Afeitada al ras, incluso en el cuello
Un afeitado cómodo, al ras y a un precio razonable. El sistema Flex & Float se combina con las cuchillas CloseCut y garantizan un afeitado cómodo y al ras.
Ver todos los beneficios

Cuchillas CloseCut

Afeitada al ras, incluso en el cuello

  • Flex & Float y cabezales CloseCut

  • 35+ min de uso sin cable/1 h de carga

  • Cortapatillas desplegable

Con las duraderas cuchillas autoafilables CloseCut para una afeitada al ras

Con las duraderas cuchillas autoafilables CloseCut para una afeitada al ras

Las cuchillas CloseCut se han diseñado con precisión para ofrecerte siempre un afeitado rápido y al ras. Las duraderas cuchillas autoafilables no se desgastan para garantizar que la afeitada se mantenga rápida y eficaz.

Flex & Float se ajusta a las curvas del cuello y el rostro

Flex & Float se ajusta a las curvas del cuello y el rostro

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para una afeitada más suave

Más de 35 minutos de afeitado, 1 hora de carga

Más de 35 minutos de afeitado, 1 hora de carga

Obtendrás más de 35 minutos de tiempo de uso, que corresponden a 14 afeitadas después de cargarlo por 1 hora. Conéctalo 3 minutos y obtendrás suficiente energía para una afeitada.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

188

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

18/12/2021

México

México

Excelente afeitado

Tengo piel sensible y usar rastrillos me irrita demasiado, con esta afeitadora usándola en “mojado” obtienes un afeitado al ras sin irritación

Ventajas

El afeitado es excelente si tienes barba poca/media

Contras

El indicador de batería no es preciso

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/50 Wet or Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3122/50 Wet or Dry electric shaver

10/07/2022

España

España

Excelente producto

Despues de más de 14 Años de servicio, le he cambiado los cabezales y como el primer dia ! Magnífica Afeitadora ! Gracias Philips !

Ventajas

Afeitadora y apurado sin problemas

Contras

Me ha jubilado !!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT735/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT735/16 Afeitadora eléctrica en seco

18/10/2020

España

España

Comprador verificado

Recomendable

La tengo ya más de un año y funciona genial. Afeitado igual que con maquinilla pero sin irritar la piel. La duración de la batería es muy buena y en caso de acabarse puedes utilizarla con cable. Se limpia muy rápido.

Ventajas

Todo

Contras

Ninguna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver

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