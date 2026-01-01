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  • Afeitado cómodo y al ras
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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica

HQ7120/17

Afeitado cómodo y al ras
Esta afeitadora te ofrece un exclusivo sistema de precisión. Tiene cabezales ultradelgados con ranuras para afeitar los vellos más largos y orificios para afeitar las barbas más cortas.
Ver todos los beneficios

Afeita incluso los vellos más cortos

Afeitado cómodo y al ras

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.

Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado al ras y cómodo.

Afeita incluso los vellos más cortos

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