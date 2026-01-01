Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Shaver series 3000 Afeitadora eléctrica
Descontinuado
HQ7120/17
Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.
Sistema de doble cuchilla: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado al ras y cómodo.
Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Vaya a piezas y accesorios
Shaver series 5000Cabezales de afeitado
Opiniones
Sé el primero en opinar sobre este artículo
Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento. ¿Qué significa esto?